Allenamento Spezia: in campo verso la Lazio. Differenziato per Saponara

Allenamento Spezia, le Aquile oggi in campo per preparare la sfida verso la Lazio. Lavoro differenziato per Saponara

Si lavora in casa Spezia verso la Lazio. Le Aquile sono scese in campo per cominciare a preparare la sfida di campionato. Lavoro differenziato per Saponara: ecco il report della seduta.

«Nonostante la sosta, la squadra di mister italiano continua gli allenamenti sul terreno di gioco del ‘Comunale’ di Follo. Le Aquile dopo il consueto riscaldamento hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico – tattiche e in chiusura una partitella a campo ridotto. Continua il lavoro differenziato Riccardo Saponara».