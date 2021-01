Allenamento Parma verso la Coppa Italia: 6 giocatori ancora out

Allenamento Parma: sei giocatori ancora fuori nel corso della seduta verso la sfida di Coppa Italia contro la Lazio

Il Parma prosegue la sua preparazione in vista della gara di Coppa Italia contro la Lazio.

«Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavoro di prevenzione e riscaldamento seguiti da tecnica applicata ed esercizi sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato Botond Balogh, Yann Karamoh, Vincent Laurini e Yordan Osorio. Terapie per Bruno Alves e Lautaro Valenti. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse».