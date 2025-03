Allenamento Lazio, chi al posto di Zaccagni? Baroni...

Allenamento Lazio, nel corso della seduta odierna il tecnico ha provato l’undici che potrebbe scendere in campo dal 1′ in Europa League

La Lazio è scesa sul terreno di gioco di Formello per l’allenamento odierno e Baroni ha dovuto fare a meno del suo capitano Mattia Zaccagni, in dubbio per il match di Europa League contro il Viktoria Plzen per un affaticamento al polpaccio.

Il tecnico biancoceleste potrebbe decidere di schierare Tijjani Noslin al posto del numero 10, con Dia e Isaksen a completare la trequarti alle spalle di Tchaouna. Romagnoli, invece, ha smaltito il problema all’adduttore ed è stato provato al fianco di Gila. Tavares e Lazzari sono favoriti per i ruoli di terzini, mentre tra i pali dovrebbe tornare Mandas. A centrocampo agirà la solita coppia Guendouzi-Rovella.