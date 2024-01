Allenamento Lazio, diversi dubbi per Sarri in vista dell’Inter. Il report completo

Allenamento Lazio, sono diversi i dubbi di Maurizio Sarri in vista della semifinale contro l’Inter: il report completo da Ryad

Allenamento pomeridiano per i biancocelesti che, quest`oggi, si sono ritrovati presso Il Prince Faisal Bin Fahad stadium a partire dalle ore 13:00 locali. Al termine di un`iniziale fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un ampio lavoro di carattere tattico in vista della sfida di domani sera contro l`Inter.

I dubbi di formazione di Sarri sono diversi: in difesa con Romagnoli ci sarà con ogni probabilità Patric, in vantaggio su Gila nonostante i piccoli dolori alla spalla. Sulle fasce l’unico certo del posto è Marusic. Ballottaggio aperto Lazzari-Pellegrini.

Per quanto riguarda il centrocampo l’unico certo di partire dall’inizio è Guendouzi. Apertissimi i ballottaggi tra Cataldi e Rovella in regia e tra Luis Alberto e Vecino. In attacco infine Isaksen sembra in leggero vantaggio su Immobile. Se giocasse il danese, Felipe Anderson verrebbe schierato come falso nove. Zaccagni a completare il tridente.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Immobile, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.