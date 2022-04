Lazio, l’Under 15 Nicolas Masi agli ordini di Sarri

Il portiere dell’Under 15 Nicolas Masi oggi si è allenato con la prima squadra agli ordini di Maurizio Sarri

Il 2007, come riportato dal sito Piccole Aquile 1900, ha lavorato con il preparatore dei portieri Grigioni. Un salto in avanti importante per l’estremo difensore, che ha sicuramente dimostrato tutto il suo valore con l’Under 15 e che sta continuando nel percorso di crescita.