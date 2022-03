Allenamento Lazio: due indisponibili per Sarri. Tutte le scelte per il derby

Allenamento Lazio: due indisponibili per Maurizio Sarri in vista del derby. Ecco tutte le scelte per domani sera

Stefan Radu (infortunato) e Mattia Zaccagni (squalificato). Questi sono gli unici due indisponibili per Maurizio Sarri in vista del derby di domani sera. Per il resto tutte le altre sono state fatte, l’ultimo allenamento andato in scena oggi ha sciolto gli ultimi dubbi che aveva il tecnico.

Davanti a Strakosha giocheranno Lazzari (molto favorito rispetto a Hysaj e Patric), Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Il trio di centrocampo non si tocca e sarà formato da Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Recuperato Danilo Cataldi che si accomoderà in panchina. Tridente scontato Pedro-Immobile-Felipe Anderson vista la squalifica di Zaccagni.