Allenamento Lazio: torna Correa, Inzaghi ha gli uomini contati

Le ultime dall’allenamento della Lazio a Formello, dove Simone Inzaghi ha fatto i conti con le diverse assenze in vista del Sassuolo

Tantissime assenze per Simone Inzaghi a Formello, dove la Lazio è scesa in campo per la seduta d’allenamento mattutina sotto gli occhi di Guglielmo Stendardo. Il tecnico non ha potuto contare su Patric, Musacchio, Caicedo, Milinkovic e Luis Alberto, con gli ultimi due che erano comunque presenti ad assistere all’allenamento. Acerbi e Immobile hanno svolto una corsa differenziata al termine della seduta del gruppo, da capire se verranno rischiati contro il Sassuolo. Domani c’è la rifinitura e probabilmente il difensore non farà parte dei convocati visto l’avvicinarsi dell’Europeo. Agli assenti non in condizione o infortunati, si aggiungono gli squalificati: oltre a Luis Alberto ci sono Pereira e Luiz Felipe. Recupera invece il Tucu Correa.

Scelte di formazione quindi che sembrano delineate. L’argentino farà coppia con Muriqi, alla terza consecutiva da titolare. In porta confermato Strakosha, mentre Parolo potrebbe agire da centrale, con Marusic e Radu ai suoi lati. Fasce che saranno occupate da Lazzari e Lulic, favorito su Fares. Mentre i tre centrocampisti centrale verranno selezionati tra Leiva, Escalante, Cataldi e Akpa Akpro.