Allenamento Lazio: test tattici a -2 dalla sfida col Bologna. Ecco il report dell’allenamento pomeridiano della squadra capitolina

Tramite i propri canali la Lazio comunica il report dell’allenamento pomeridiano della squadra biancoceleste. Per Cataldi soltanto palestra, un giorno fa controllato in Paideia per la botta al ginocchio subita martedì in Conference. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un’ampia fase di lavoro tattico prima di alcune esercitazioni dedicate alle palle inattive»