Allenamento Lazio: terminata la seduta dell’antivigilia. Il report completo. Tutti in gruppo tranne due giocatori

Terminata anche la seduta dell’antivigilia per la Lazio. Tutti in campo tranne Marcos Antonio (lesione muscolare) e Akpa Akpro, fermo da Auronzo per una contusione al piede. Entrambi in uscita. La preparazione all’esordio con il Lecce è entrata nel vivo, Sarri ha recuperato Hysaj e Pedro, gestiti ad agosto per i rispettivi problemi fisici. Ritrovati e convocati per la sfida al Via del Mare, partiranno entrambi dalla panchina. Le fasce difensive verranno consegnate a Lazzari e Marusic, quelle del tridente a Felipe Anderson e Zaccagni.

L’unico ballottaggio di formazione è quello a centrocampo tra Kamada e Vecino. Dubbio per chi chiuderà il terzetto con Cataldi e Luis Alberto, gli altri due titolari certi. Pellegrini e Rovella sono appena arrivati, Isaksen e Castellanos saranno sganciati in corsa, il minutaggio dipenderà anche dallo sviluppo della partita. Per quanto riguarda i giovani: Dutu e Ruggeri sono tornati con la rosa della Primavera, stesso discorso per Gonzalez. Saná Fernandes stamattina era coi più giovani, nel pomeriggio ancora con la prima squadra. Nel pomeriggio non si è visto in campo Fares, a parte invece Kamenovic.