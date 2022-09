Allenamento Lazio: tanti assenti per Sarri. Il report della seduta

Allenamento Lazio: seduta pomeridiana per i biancocelesti, tante assenze per Maurizio Sarri. Il report

La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio a Formello per una seduta pomeridiana di allenamento in vista del match contro lo Spezia. Sarri ha dovuto far fronte a diverse assenze: Casale, Immobile e Lazzari sono ai box – con l’esterno azzurro che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo domani – mentre Milinkovic, Vecino, Gila e Hysaj sono stati gestiti.

Gli ultimi tre, fino a ieri impegnati con le rispettive nazionali, dovrebbero tornare in gruppo domani per le prime prove tattiche anti Spezia. Il Sergente invece sta gestendo le forze, ieri infatti aveva svolto regolarmente coi compagni la sgambata pomeridiana. Domani saranno fondamentali i nuovi accertamenti strumentali di Immobile per capire le possibilità di un suo recupero per domenica.