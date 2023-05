Allenamento Lazio: seduta tattica per i biancocelesti in vista del match contro la Cremonese. Ecco il report dell’allenamento della squadra capitolina

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento odierno della squadra capitolina. Difensori con Sarri, centrocampisti e attaccanti con il vice Martusciello. Ai box ci sono soltanto i due registi Cataldi e Marcos Antonio. Per entrambi, tra domani e venerdì, si capiranno le chance di convocazione. Al momento si sono limitati ad allenamenti differenziati in palestra. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Seduta mattutina per la Prima Squadra della Capitale che quest’oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Dopo una prima fase di riscaldamento atletico, il gruppo biancoceleste è stato diviso per reparti: esercitazioni tattiche per la difesa, mentre i centrocampisti e gli attaccanti hanno svolto un lavoro dedicato alla forza esplosiva seguito da alcune conclusioni verso la porta. L’allenamento, infine, si è concluso con una partitella a campo ridotto decisa da Mattia Zaccagni»