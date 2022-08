Allenamento Lazio: seduta tattica in vista del Bologna. Luis Alberto presente

Allenamento Lazio: seduta tattica in vista del Bologna, regolarmente presente Luis Alberto

La Lazio è tornata in campo a Formello per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Bologna. L’allenamento è iniziato alle 18.00 e i biancocelesti dopo dopo una prima fase di attivazione muscolare, hanno svolto un lavoro di carattere atletico seguito da alcune esercitazioni tattiche.

La seduta, infine, si è conclusa con una partitella a campo ridotto vinta dai celesti per due a zero grazie alle reti di Luis Alberto e Vecino. Lo spagnolo ha svolto tutto l’allenamento con la squadra ed è quindi convocabile per la sfida contro i rossoblù. Primo allenamento per Provedel, provato con i celesti e la coppia formata da Gila e Romagnoli. Unico assente Pedro, reduce dal pestone rimediato nella trasferta in Spagna.