Allenamento Lazio, seduta di scarico: Tare a colloquio con Sarri

Prima seduta settimanale di allenamento per la Lazio: scarico con in campo chi non giocato ieri. Presente anche Tare

Lazio in ritiro dopo la pesante sconfitta di ieri in quel di Verona. Nella mattinata di oggi si è svolta una seduta di scarico, con in campo chi non ha giocato ieri al Bentegodi e i protagonisti della sfida con gli scaligeri in palestra. Presente anche il ds Tare, che ha avuto una serie di colloqui fitti con mister Sarri.

A rivedersi in campo sono in primis Acerbi e Luiz Felipe, assenti ieri per squalifica e che mercoledì ritroveranno il loro posto al centro della difesa. La parte più importante della mattinata è stata senza dubbio la partitella, con Strakosha, Vavro, Acerbi, Jony, Escalante, Luis Alberto, André Anderson e Romero da un parte, Adamonis, Lazzari, Luiz Felipe, Kamenovic, Cataldi Basic, Moro e Muriqi dall’altra. Una partita dove c’è stato persino qualche duro contrasto, come uno di Luiz Felipe su Romero. A concludere il lavoro un esercizio tattico per i difensori. E domani sarà già vigilia di Lazio-Fiorentina e tempo quindi di prove tattiche.