Allenamento Lazio: seduta di scarico a Formello. Le ultime novità dal campo di allenamento biancoceleste

Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che oggi si è ritrovata sul Campo Centrale a partire dalle ore 11:00.

Gruppo diviso in due parti con i calciatori impiegati dall’inizio contro il Bologna che hanno svolto un lavoro di scarico. Per il resto della rosa, dopo un iniziale riscaldamento con il pallone, è andata in scena un’esercitazione tecnico-tattica con l’ausilio delle mini porte.

Infine, la seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto e un lavoro atletico.