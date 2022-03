Allenamento Lazio, seduta a ranghi ridotti: Radu a riposo, Cataldi a parte

La Lazio si è allenata questa mattina a Formello per l’ultima seduta settimanale

Ultima seduta di allenamento settimanale per la Lazio a Formello, prima del weekend di riposo concesso da Sarri. Tra calciatori convocati e altri infortunati, in campo sono scesi solo in 12: dieci di movimento, Lazzari, Patric, Leiva, Luis Alberto, Basic, André Anderson, Akpa Akpro, Pedro, Felipe Anderson e Moro, e i due portieri Reina e Adamonis.

Ancora a riposo Radu alle prese con la fascite plantare, Cataldi ha lavorato a parte per proseguire nel recupero della forma migliore dopo l’infortunio.