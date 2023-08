Allenamento Lazio: seduta mattutina per i biancocelesti. Il report completo. In campo soltanto le riserve di ieri, tranne uno

In campo soltanto le riserve di ieri, tranne uno. Kamada lavora doppio a Formello: niente scarico, solo ricarico. Il giapponese non ha svolto la seduta di stamattina in palestra, ma sul campo per un allenamento aggiuntivo. Riscaldamento ed esercitazioni tecniche in gruppo. Coi compagni Cancellieri, ieri nemmeno in panchina, così come Maximiano, l’unico a disposizione neanche fatto entrare.

In mattinata si è visto a sorpresa Kamenovic. Primo allenamento in gruppo per lui, che cercherà una soluzione nelle ultime settimane di mercato. Da valutare Pedro e Hysaj, alle prese con un problema alla caviglia (lo spagnolo) e un’infiammazione al tendine d’Achille (l’albanese). Marcos Antonio è ai box per una lesione alla coscia destra, sicuramente out per Lecce. Domani giornata di riposo per la squadra.