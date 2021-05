Allenamento mattutino per la Lazio, che si è allenata alle 11. I biancocelesti proseguono nella preparazione del match con la Fiorentina

Allenamento mattutino per la Lazio, oggi in campo a Formello a partire dalle ore 11. La squadra sta preparando la sfida di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi. Il report biancoceleste recita: «Al termine di un’attivazione atletica, agli ordini di mister Inzaghi, la squadra ha svolto un’ampia fase tattica in vista della partita in trasferta contro la Fiorentina. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura».

Milinkovic è tornato in gruppo, mentre Caicedo ed Escalante sono ai box: per il primo differenziato, per il secondo qualche corsa. Luiz Felipe anche oggi ha svolto la seduta in gruppo.