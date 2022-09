Allenamento Lazio, oggi doppia seduta: riecco Lazzari

Oggi doppia seduta di allenamento per la Lazio, che prepara la sfida di domenica contro lo Spezia: buone notizie da Lazzari

Oggi doppia seduta di allenamento per la Lazio, che prepara la sfida di domenica contro lo Spezia, in programma alle ore 12.30 allo stadio Olimpico. Ancora out Immobile e Casale. durante i test offensivi c’erano Cancellieri da una parte e Pedro dall’altra a muoversi nella sua posizione. L’alternativa è Felipe Anderson

SEDUTA MATTUTINA – Le notizie positive arrivano da Lazzari. Il terzino ha svolto l’allenamento in gruppo, comprese le prove tattiche difensive. Insomma, con i liguri potrebbe essere titolare. Per quel che riguarda la seduta, i biancocelesti sono stati divisi subito in due gruppi: sul Centrale si sono allenati centrocampisti e attaccanti, lavoro sul terzo campo invece per i difensori. La squadra di Sarri si è in gran parte concentrata su esercitazioni tattiche. Sotto osservazione il reparto offensivo, con Cancellieri da una parte e Pedro dall’altra a muoversi nella sua posizione. L’alternativa è Felipe Anderson falso nueve, con lo spagnolo largo.