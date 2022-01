Allenamento Lazio: seduta di scarico, Pedro in dubbio per l’Udinese

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha svolto una allenamento di scarico dopo la vittoria di ieri contro la Salernitana: da valutare le condizioni di Pedro

La Lazio si è ritrovata questa mattina in quel di Formello per l’allenamento di scarico dopo la convincente vittoria di ieri pomeriggio contro la Salernitana. In campo solo i due portieri di riserva (Reina e Adamonis) e un piccolo gruppo formato da Lazzari, Vavro, Kamenovic, Leiva, Jony, Romero, Muriqi e Moro a cui sono stati aggiunti Floriani Mussolini e Bertini. I titolari di ieri hanno lavorato in palestra.

Sarri ha fatto svolgere un breve lavoro atletico, poi partitine a campo ridotto tra “arancioni” e “celesti”. Domani ci sarà la rifinitura in vista dell’ottavo di finale di martedì contro l’Udinese. Da valutare le condizioni di Pedro, uscito anzitempo per un problema al polpaccio destro.