Allenamento Lazio: seduta di scarico dopo la Sampdoria

La Lazio ha svolto un classico allenamento di scarico dopo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria: il report completo

La Lazio è tornata oggi in campo per il classico allenamento di rifinitura dopo il successo di ieri sera contro la Sampdoria. Palestra per i titolari, allenamento sul campo per le riserve ad eccezione di Hysaj.

Domani scatta l’antivigilia della gara contro il Napoli. Casale, squalificato, sarà sostituito da uno tra Patric e Gila mentre in attacco, visto l’infortunio di alla mano di Pedro, tornerà titolare Zaccagni.