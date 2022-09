Allenamento Lazio, seduta di scarico dopo la Sampdoria: le condizioni di Felipe e Romagnoli

Allenamento di scarico per la Lazio a Formello dopo il pareggio in casa della Sampdoria: le condizioni di Felipe Anderson e Romagnoli

Seduta d’allenamento per la Lazio a Formello dopo il pareggio di Marassi per 1-1 in casa della Sampdoria. Lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo contro i blucerchiati, lavoro in campo invece per chi è entrato nella ripresa o non ha preso parte al match.

Non preoccupano le condizioni di Felipe Anderson e Alessio Romagnoli, usciti malconci dal terreno di gioco genovese. I due non hanno riportato nulla di serio e si sono allenati regolarmente con la squadra.