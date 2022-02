Allenamento Lazio, seduta di scarico dopo il Milan. A Formello si è rivisto Acerbi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento per Lazio dopo la partita di Coppa Italia contro il Milan. A Formello si è rivisto Acerbi

La Lazio è scesa in campo a Formello nell’allenamento post match contro il Milan e in vista della partita di sabato contro il Bologna. In campo si è rivisto Acerbi per una corsa differenziata.

Dopo il difensore sono scesi in campo i biancocelesti non schierati titolari in Coppa Italia. Seduta tecnica per loro, mentre Sarri era in sala video per analizzare il match di ieri sera. C’è attesa per sapere l’entità dell’infortunio di Immobile.