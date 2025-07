Calciomercato Lazio, emergenza totale per Sarri! I biancocelesti non brillano, soprattutto su quell'aspetto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: blocco totale e rosa più anziana d’Italia, si ferma anche il progetto giovani. Le ultime

Il calciomercato Lazio vive uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Non si tratta solo di una fase di stallo nelle trattative in entrata, ma di un blocco che sta avendo conseguenze anche sul progetto di ringiovanimento avviato solo un anno fa. Con la cessione di Tchaouna, classe 2003, e l’impossibilità di fare nuovi acquisti, la rosa biancoceleste si presenta al via della stagione 2025-26 come la più anziana dell’intera Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, saranno ben 11 i giocatori trentenni o più che si presenteranno a Formello il prossimo 14 luglio per l’inizio del ritiro estivo. Un dato che non si registrava dal 2015 e che pone la Lazio in netta controtendenza rispetto agli altri club, sempre più orientati verso profili giovani e futuribili.

Il blocco del calciomercato Lazio ha quindi paralizzato anche le ambizioni di rinnovamento e costruzione di un progetto a lungo termine. Una situazione che non può soddisfare Maurizio Sarri, da sempre fautore di un calcio dinamico e interpretato da giocatori giovani, motivati e facilmente modellabili secondo i suoi principi tattici. Il tecnico toscano, in passato, aveva più volte dichiarato di preferire rose giovani, capaci di correre e recepire nuovi concetti con maggiore rapidità.

In questa stagione, però, dovrà fare i conti con un’età media di 29 anni e un gruppo che si basa sempre di più sull’esperienza dei senatori. Gli unici profili giovani che potrebbero avere spazio sono il danese Provstgaard e il talento franco-marocchino Belahyane, entrambi osservati speciali durante il ritiro estivo.

Un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di riattivare il progetto giovani già a partire dal mercato di gennaio. Intanto, resta sullo sfondo il nome di Lorenzo Insigne, 34 anni, che potrebbe arrivare a parametro zero a mercato chiuso, confermando però la tendenza a puntare ancora su profili esperti.

Il calciomercato Lazio appare dunque bloccato non solo nella forma, ma anche nella visione. In attesa che la situazione societaria si sblocchi, Sarri dovrà lavorare con una rosa lontana dal prototipo che aveva immaginato. E l’auspicio di un rinnovamento generazionale, per ora, resta sospeso.