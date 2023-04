La società è tornata ad allenarsi il giorno dopo la sconfitta col Torino

Mattinata di allenamento per la Lazio di Sarri, tornata al lavoro dopo la pesante sconfitta contro il Torino.

Seduta di scarico, con palestra per chi ha giocato ieri e allenamento tecnico per i panchinari. Assenti solo Pellegrini e Radu. Domani il tecnico ha concesso una giornata di riposo per tornare al lavoro martedì.