Allenamento Lazio: seduta di ripresa per i biancocelesti dopo la vittoria col Lecce. Il report completo

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la seduta di ripresa della squadra di Sarri dopo la vittoria contro il Lecce all’Olimpico. Prossimo banco di prova per i biancocelesti è la sfida di Supercoppa italiana contro l’Inter.

REPORT– «Archiviato la vittoria contro il Lecce, la squadra questa mattina si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle 11:30 per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di natura muscolare, seguito da alcune conclusioni verso la porta. Una partitella a campo ridotto ha concluso la seduta. Nella giornata di domani, è prevista la partenza per Riad».