Allenamento Lazio: seduta di ripresa con prove tattiche per la squadra. Ecco il report dell’allenamento mattutino degli uomini di Sarri

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il report dell’allenamento mattutino della squadra biancoceleste. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, dopo i giorni di riposo, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:30. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i difensori biancocelesti hanno svolto un lavoro di natura tattica mentre per il resto del gruppo sono andate in scena una serie di combinazioni concluse con tiri in porta»