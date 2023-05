Allenamento Lazio, seduta di ripresa

La società ha postato il report della sessione odierna di allenamento

E’ tornata ad allenarsi la Lazio di Maurizio Sarri, in vista del match contro l’Udinese.

La società ha postato il resoconto della sessione pomeridiana.

COMUNICATO- «Allenamento pomeridiano per la squadra biancoceleste che, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri, è tornata in campo alle ore 17:00. Archiviata una prima fase di riscaldamento tecnico, i biancocelesti hanno svolto una fase atletica. La seduta si è poi conclusa con una partitella a campo ridotto con il risultato di 3-1 in favore dei rossi con rete finale di Pedro.»