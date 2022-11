Allenamento Lazio: seduta a ranghi ridotti. Novità per Immobile, i dettagli

Allenamento Lazio: seduta a ranghi ridotti per i biancocelesti. Importanti novità da Ciro Immobile

Si avvicina il rompete le righe in casa Lazio. Sabato 19 novembre si terrà l’ultimo allenamento a Formello poi il rompete le righe e 11 giorni di relax per tutta la truppa che dovrà ritrovarsi il 30 dello stesso mese.

La seduta pomeridiana odierna si è svolta a ranghi ridotti visti i tanti assenti tra nazionali e infortunati (Vecino e Milinkovic, più Hysaj, Cancellieri, Provedel, Gila, Marusic e Adamonis) ma la novità più importante arriva da Ciro Immobile. Il capitano si è allenato con il resto del gruppo seppur in modo parziale: Ciro ha svolto l’intera sgambata coi compagni, saltando poi la partitella a campo ridotto. Fino a ieri aveva lavorato soltanto in modo differenziato. Per Lazzari e Zaccagni soltanto palestra, il loro rientro in gruppo è previsto per fine mese. Stesso discorso per Patric.