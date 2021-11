Allenamento Lazio, Sarri ritrova Zaccagni. Lazzari da valutare

Allenamento Lazio, Sarri ritrova Zaccagni: il giocatore convocabile già contro la Salernitana. Lazzari da valutare

Seduta di scarico a Formello, all’indomani della sfida contro il Marsiglia. Bella sorpresa per il mister che, in gruppo, ha ritrovato Mattia Zaccagni: il ragazzo – che ha smaltito il trauma distorsivo al ginocchio – ha svolto l’intera sessione d’allenamento, partitella inclusa. Potrebbe essere convocabile già per la gara di domenica contro la Salernitana.

Tutti gli altri hanno completato il lavoro di scarico: da valutare Lazzari, uscito ieri anzitempo per un problema al polpaccio sinistro; in ogni caso, contro i granata toccherà di nuovo a Hysaj e Marusic. Attenzione anche ad Immobile – che ieri non si è risparmiato – alle prese col fastidio al ginocchio.