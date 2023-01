Allenamento Lazio: Sarri pensa al turnover in Coppa Italia. Dopo la vittoria col Sassuolo la squadra biancoceleste pensa all’impegno infrasettimanale col Bologna

In vista della sfida col Bologna valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Sarri può contare sulla rosa praticamente al completo prima della rifinitura di domani. Assenti solo gli infortunati Gila e Immobile, quest’ultimo deve ancora attendere di sapere l’entità dell’infortunio.

Il programma di oggi prevedeva lavoro atletico e partitella, per la Coppa Italia l’ allenatore capitolino ha in programma un turn over per far giocare chi ha avuto meno spazio nella prima parte di stagione. Tra i pali si candiderebbe Luis Maximiano , anche Patric, Hysaj, Radu e Marcus Antonio cercherebbero un posto per la partita, mentre per Milinkovic e Luis Alberto possibile turno di riposo.

Probabile spazio anche a Pedro e probabile ballottaggio tra Cancellieri e Luka Romero. La rifinitura di domani potrà dare qualche indicazione in più a Sarri su chi schierare.