Allenamento Lazio, ritorno in campo con la testa al Bologna. I dettagli

Allenamento Lazio, ritorno in campo con la testa fissa sul Bologna, che arriverà domenica all’Olimpico: il report

La Lazio, con un comunicato, ha comunicato i dettagli della seduta odierna di allenamento, con la testa al prossimo match col Bologna.

IL COMUNICATO – Allenamento pomeridiano per la Lazio che questo pomeriggio è tornata in campo alle ore 15:00 presso il Training Center di Formello in vista del prossimo impegno contro il Bologna, in programma domenica alle 12:30.

Dopo una prima fase di riscaldamento atletico seguita da alcune esercitazioni tecniche, i calciatori che non scesi in campo dal primo minuto contro il Bayern Monaco hanno svolto una breve partitella mentre i titolari del match di mercoledì che hanno invece completato il lavoro di scarico muscolare.

Infine, il gruppo biancoceleste ha lavoro collettivamente su alcune fasi tattiche dedicate alle palle inattive.