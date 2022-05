Allenamento Lazio, ritorno in campo per Acerbi: Pedro ancora out

La Lazio si è allenata a Formello in vista della Sampdoria. Ritorno in campo per Acerbi, Pedro ancora assente

La Lazio è scesa in campo per la seduta pomeridiana d’allenamento in vista della Sampdoria. A Formello è tornato in campo Francesco Acerbi, dopo l’assenza di ieri per gestione. Ancora out, invece, Pedro sempre alle prese con l’infortunio al polpaccio.

I biancocelesti hanno svolto un lavoro di potenziamento muscolare, seguito poi da una partitella a campo ridotto con l’ausilio delle sponde. L’allenamento è terminato con delle esercitazioni tattiche divise per reparti.