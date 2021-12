Allenamento Lazio, oggi la ripresa in vista del Galatasaray

A Formello la ripresa degli allenamenti, in vista della gara di giovedì contro il Galatasaray: ancora da capire le condizioni di Immobile

A Formello è iniziata la settimana d’avvicinamento al Galatasaray. All’indomani della pesante vittoria contro la Sampdoria, la Lazio si è ritrovata per la canonica seduta di ripresa col gruppo diviso in due: da una parte gli impiegati con la Sampdoria, dall’altra i subentrati e chi è rimasto in panchina.

I primi hanno svolto una sessione di scarico, per gli altri lavoro atletico dopo il riscaldamento. Prima di concludere, la squadra ha svolto la canonica partitella a campo ridotto. Nelle prossime ore si capiranno anche le condizioni di Ciro Immobile: ha svolto gli esami strumentali e le sue condizioni non sembrano preoccupare, ma serve cautela in vista di giovedì.