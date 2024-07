Allenamento Lazio, oggi la RIPRESA a Formello: quattro giocatori da VALUTARE. Le ultime sul precampionato biancoceleste

Terminato il ritiro ad Auronzo di Cadore, la Lazio è pronta a tornare ad allenarsi a Formello. Infatti, come riportato da Il Messaggero, la ripresa è prevista per oggi. L’appuntamento è fissato alle 16.30, per poi cominciare la seduta alle 18.00.

Sono da valutare le condizioni di quattro giocatori usciti acciaccati dalle amichevoli e dagli allenamenti sotto le Tre Cime di Lavaredo. Si tratta di Romagnoli, Pedro, Cataldi e Dele-Bashiru.