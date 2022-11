Allenamento Lazio: ripresa a ranghi ridotti, differenziato per Immobile

La Lazio ha svolto oggi la prima seduta di allenamento della settimana: squadra a ranghi ridotti. Le ultime su Immobile

La Lazio ha svolto oggi pomeriggio in quel di Formello la prima seduta di allenamento della settimana e la prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Il programma prevede allenamenti fino a sabato mattina, poi la ripresa il 30 novembre. La linea di dicembre va ancora stabilita ma prende quota l’ipotesi permanenza a Formello, opzione maggiormente gradita a Sarri. L’opzione Spagna è dunque in calo.

Per quanto riguarda la seduta odierna, ai pochi rimasti si sono aggregati il portiere Renzetti (Under 17) e il terzino Floriani Mussolini (Primavera). Ai box Lazzari e Zaccagni. Per Immobile allenamento differenziato sul campo con il pallone. A sorpresa si è rivisto anche Fares, comunque fuori dal progetto. Potrebbe allenarsi con la Prima Squadra in questi mesi dopo le sgambate con la Primavera di Sanderra.