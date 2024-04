Allenamento Lazio, rifinitura per Tudor: le ultime da Formello in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juve

Giornata di rifinitura in questa Pasquetta per la Lazio di Igor Tudor, che domani sera scenderà in campo nel match contro la Juve, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Indicazioni di formazione per il tecnico croato nella seduta di oggi: Immobile provato al posto di Castellanos, possibile chance per lui dal primo minuto. Tra i titolari dovrebbe rientrare anche Luis Alberto, che con Felipe Anderson dovrebbe agire dietro l’unica punta nel 4-2-3-1. Ancora assenti Provedel, Lazzari e Rovella. Pellegrini. Sugli esterni a centrocampo confermati Zaccagni e Marusic, mentre a centrocampo a spuntarla saranno Guendouzi e Vecino. In difesa potrebbe rientrare Patric.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile