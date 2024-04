Allenamento Lazio, oggi l’ultima seduta prima della Salernitana: le ultime dal centro sportivo di Formello

Oggi alle 16 è prevista la rifinitura della Lazio che chiarirà le idee di Tudor in vista della Salernitana. Gli assenti saranno sicuramente Provedel e Zaccagni, mentre Immobile e Romagnoli sono da valutare.

L’attaccante testerà il ginocchio per capire se potrà avere una possibilità di andare almeno in panchina. Il difensore, invece, è più probabile che recuperi per la prossima partita con il Genoa. Lazzari è recuperato dall’infortunio e sarà del match.