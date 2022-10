Allenamento Lazio, rifinitura anti Midtjylland: Sarri studia l’undici migliore

Allenamento Lazio, Sarri dirige la rifinitura alla vigilia della gara contro il Midtjylland. Tutti a disposizione tranne Immobile

Tutti in campo (ovviamente tranne Immobile) per l’ultimo allenamento in vista della gara di domani. La Lazio deve farsi perdonare una sonora sconfitta in Europa League e dare continuità alla vittoria di Bergamo, dimostrando maturità anche in campo internazionale.

A Formello Sarri dirige la rifinitura: l’allenamento di oggi sarà utile per capire anche chi mandare in campo. Uno dei ballottaggi più aperti resta quello a centrocampo con Luis Alberto alle prese con un fastidio all’anca.