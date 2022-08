Allenamento Lazio, rifinitura in vista della Sampdoria: Pedro può farcela per la panchina

La Lazio ha svolto a Formello la rifinitura in vista della partita contro la Sampdoria: sorpresa Pedro che potrebbe farcela per la panchina

Rifinitura per la Lazio a Formello in vista della partita in trasferta contro la Sampdoria. Per Sarri previsto un mini turnover per il primo turno infrasettimanale della stagione. Potrebbe infatti fare il suo esordio dal 1′ Marcos Antonio, che si gioca un posto in mediana con Cataldi. L’altro ballottaggio in mezzo al campo riguarda Luis Alberto e Vecino, con Milinkovic intoccabile. Invariata la difesa vista contro l’Inter, così come l’attacco con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile.

Una buona notizia arriva da Pedro. Lo spagnolo sta smaltendo il problema alla caviglia accusato in questi giorni e potrebbe essere in panchina contro la Sampdoria.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, M. Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.