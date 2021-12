Allenamento Lazio: rifinitura pre Genoa, assente Immobile

La Lazio ha svolto oggi la seduta di rifinitura in vista del match contro il Genoa. Assente Immobile per un problema gatroinestinale

La Lazio ha svolto oggi la seduta di rifinitura in vista del match contro il Genoa valido per la diciottesima giornata di campionato.

Immobile, out nella rifinitura della gara contro il Genoa. Ciro ha saltato l’allenamento per dei problemi gastrointestinali, da capire se riuscirà a recuperare in tempo e a dare il suo ok a Sarri per la partita di domani. Il match è a distanza ridotta, c’è grossa preoccupazione, l’attaccante avrebbe manifestato anche dei sintomi influenzali. Oggi pomeriggio si è mosso Felipe Anderson come falso nueve di scorta: il brasiliano è stato schierato al centro di uno dei due tridenti (dall’altra parte Muriqi), potrebbe essere impiegato in quella posizione in caso di forfait pesante da parte di Immobile. Ciro è in fortissimo dubbio, con lui a disposizione il ballottaggio sarebbe a destra tra Pedro (recuperato dall’affaticamento al polpaccio) e proprio Anderson, speranzoso di un rilancio viste le condizioni non ottimali dello spagnolo, uscito acciaccato dalla gara al Mapei.

DECISIONI. Zaccagni alla vigilia è l’unico sicuro della maglia nel tridente. A centrocampo torna dalla squalifica Milinkovic, in regia ci sarà Cataldi, verrà di nuovo preferito a Leiva. Sul centrosinistra si giocano il posto Basic e Luis Alberto, che ha smaltito il risentimento al flessore della coscia destra. Il Mago potrebbe ritrovare spazio nel blocco di partenza. In difesa le scelte sembrano più scontate: stesso portiere (Strakosha) e stessa linea vista domenica, Luiz Felipe e Acerbi in mezzo, Hysaj e Marusic sulle fasce.