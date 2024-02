Allenamento Lazio: rifinitura anti Torino. Il report della seduta completo in vista della sfida di domani

Oggi per la rifinitura della Lazio a Formello in vista della sfida di domani, presente anche Zaccagni coi compagni, viaggia verso la convocazione simbolica: il recupero per l’infortunio all’alluce è quasi completato. L’esterno è l’unico calciatore ritrovato oltre a Hysaj, che ha risolto la distorsione alla caviglia rimediata con il Bayern. L’albanese si contende la maglia con Lazzari, l’altro terzino sarà Marusic. Al centro la coppia Gila-Romagnoli.

A centrocampo sono out Vecino (fastidi inguinali) e Rovella (pubalgia), in regia Cataldi, titolare sia in Champions, sia in campionato con il Bologna. Ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto. Davanti Immobile in pole su Castellanos, sulle fasce probabile conferma per Isaksen a destra e Felipe Anderson a sinistra.