Allenamento Lazio, mister Sarri ha un motivo per sorridere! Il report odierno

Allenamento Lazio, i ragazzi proseguono con la preparazione a Formello in vista del Cagliari. Torna a sorridere Maurizio Sarri: la motivazione

La Lazio continua la preparazione in vista della trasferta in Sardegna contro il Cagliari, in programma sabato 21 febbraio alle 20:45 per il 26° turno di Serie A. A Formello, Maurizio Sarri ha diretto la seduta, con diverse buone notizie per il tecnico biancoceleste, ma anche qualche incognita da risolvere prima della partenza per la Sardegna!

Ultimissime Lazio LIVE: Gila out contro il Cagliari e le parole di Pancaro

Cagliari Lazio, Zaccagni torna in gruppo, ma difficile vederlo dall’inizio

La grande novità in casa Lazio è il rientro di Mattia Zaccagni. Dopo aver smaltito l’infortunio che lo aveva costretto a fermarsi, l’esterno biancoceleste ha lavorato regolarmente con il gruppo nella doppia seduta odierna. Nonostante il recupero, è difficile pensare a un impiego dal primo minuto per lui, viste le settimane di stop. Per questo motivo, in attacco dovrebbe essere riconfermato lo stesso tridente visto da poco: Isaksen, Maldini e Noslin.

Cagliari Lazio, a centrocampo il dubbio Basic e il ballottaggio in difesa

In mezzo al campo, le scelte di Sarri dipenderanno dalle condizioni di Toma Basic. Il centrocampista croato è fermo da un po’ a causa dell’infortunio rimediato nella sfida contro la Juventus e potrebbe rientrare a disposizione del tecnico biancoceleste. Basic si giocherà il posto con Dele-Bashiru, che è comunque in pole per completare il terzetto con Cataldi e Taylor.

In difesa, invece, è arrivata la conferma dell’assenza di Mario Gila, con gli esami che hanno evidenziato un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Per Cagliari Lazio, quindi, Alessio Romagnoli giocherà al centro, con uno tra Provstgaard e Patric a completare la difesa. Il danese è in vantaggio per la maggiore continuità mostrata ultimamente, ma Sarri potrebbe decidere di optare per lo spagnolo per evitare una coppia di difensori tutti mancini.

Cagliari Lazio, ballottaggi ancora aperti per le corsie

A sinistra resta il solito ballottaggio tra Nuno Tavares e Pellegrini, con il portoghese in vantaggio per la seconda titolarità consecutiva. A destra, invece, ci sarà nuovamente Marusic, che dovrebbe confermare la sua presenza sulla fascia destra.

Il tecnico biancoceleste avrà tempo fino alla rifinitura di venerdì mattina per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione. La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari con la voglia di continuare il percorso di crescita, ma consapevole che ogni scelta potrebbe fare la differenza in un match fondamentale per la classifica.