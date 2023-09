Allenamento Lazio, prove tattiche in vista della Juventus: il report della sessione odierna

Si è trovata oggi pomeriggio a Formello la Lazio, per continuare a preparare il match di sabato contro la Juventus.

Ecco il report completo della sessione:

COMUNICATO- Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che quest`oggi è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 17:00 in vista della sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 15:00. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i biancocelesti si sono dedicati ad un ampio lavoro di carattere tattico prima di una breve partitella a campo ridotto. Un` esercitazione riservata alle situazioni di palla inattiva, seguita da alcuni tentativi da calcio piazzato, hanno infine concluso