Allenamento Lazio, l’esordio in Serie A si AVVICINA! Baroni stila il PROGRAMMA, tutti i dettagli

Allenamento Lazio, si avvicina l’esordio in Serie A: Baroni ha stilato il programma dopo l’amichevole di ieri col Frosinone

Come riferisce Il Messaggero, si avvicina per la Lazio l’esordio in campionato. Marco Baroni ha stilato il programma dei prossimi giorni.

La squadra, rientrata liberamente dopo il match di ieri, in seguito a dieci giorni di lavoro molto intenso oggi usufruirà di un giorno di riposo. La ripresa è fissata domani alle 18, mentre martedì nel pomeriggio è prevista la partenza per l’Inghilterra, dove mercoledì alle 20:30 an-

drà in scena la sesta amichevole estiva contro il Southampton. Dopo il match con i Saints il gruppo volerà verso Cadice, dove sabato sera chiuderà la serie di test precampionato nel trofeo “Ramón de Carranza”.