Allenamento Lazio: la prima seduta di Martusciello. Ecco su cosa ha lavorato il tecnico. Il report completo

Questa mattina a Formello è andato in scena il primo allenamento di Martusciello. La trasferta della Lazio a Frosinone verrà preparata senza una permanenza prolungata nel centro sportivo. In campo l’allenamento scatta dopo un discorso di cinque minuti dell’allenatore al gruppo, a cui segue una partitella con le mani.

Prove tattiche, partitella a spazi ridotti e le ultime esercitazioni tecniche. I primi veri test per la partita di sabato partiranno da domani, con ogni probabilità non riusciranno a recuperare Rovella e Patric, anche oggi rimasti a riposo. L’altro infortunato è Provedel. Controllato nel post gara di lunedì: ha rimediato una grave distorsione alla caviglia sinistra, gli accertamenti hanno escluso fratture, ma il legamento della caviglia è stato sollecitato e per questo saranno necessari nuovi esami tra 48/72 ore, si prevede comunque almeno un mese di stop. Mandas si scalda, a partire dal prossimo match. Aggregati anche Renzetti e Ruggeri dalla Primavera.