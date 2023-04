Allenamento Lazio: pomeriggio di test tattici

Arrivato il report sulla sessione di allenamento per la squadra biancoceleste

-2 a Lazio Juventus, partita fondamentale per il proseguo della stagione biancoceleste. Gli uomini di Sarri sono tornati al lavoro nella giornata di oggi per preparare al meglio la sfida.

La società ha postato il report ufficiale della sessione

COMUNICATO- «Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30 in vista della sfida contro la Juventus. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, la Lazio ha svolto un’ampia fase di lavoro tattico prima di una breve partitella, divisa in due parti, a campo ridotto. Alcune esercitazioni dedicate alle palle inattive hanno infine concluso la seduta.»