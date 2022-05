Allenamento Lazio: Pedro torna in gruppo, Sarri sorride. E immobile...

Allenamento Lazio: Sarri recupera Pedro e può tirare un sospiro di sollievo in vista della Juventus. Attesa per Immobile

La Lazio si è ritrovata in quel di Formello per una seduta pomeridiana con in testa sempre la gara contro la Juventus, in programma lunedì sera allo Stadium. La buona notizia arriva da Pedro che ha svolto l’intero allenamento in gruppo ed è dunque pienamente recuperato.

Per quanto riguarda Immobile, il provino definitivo è in programma tra domani e domenica. La caviglia si è sgonfiata ma si attende il test sul campo per l’ok definitivo. Il resto della rosa è a completa disposizione: Sarri può tentare l’assalto all’Europa con tutte le armi possibili.