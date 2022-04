Allenamento Lazio: Pedro out col Torino, un solo dubbio per Sarri

Allenamento di rifinitura per la Lazio a Formello in vista della gara col Torino: niente da fare per Pedro, unico ballottaggio in difesa

La Lazio ha svolto in quel di Formello l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera contro il Torino all’Olimpico. Pedro non si è allenato e salvo miracoli dell’ultima ora sarà indisponibile per la sfida contro gli uomini di Juric.

Sarri ha un unico dubbio, quello tra Luiz Felipe e Patric al fianco di Acerbi. Ballottaggio in perfetta parità, il Comandante deciderà a ridosso del match. Attacco e centrocampo invariati rispetto alla sfida contro il Genoa.