Allenamento Lazio: Patric assente alla rifinitura. Il report alla vigilia della sfida col Verona al Bentegodi

Stamattina la squadra di Sarri ha svolto la rifinitura a Formello in vista della sfida di domani tra Lazio e Verona. Patric non ha partecipato alla seduta della vigilia. Stesso discorso anche per Isaksen, reduce da un problema muscolare nella partita di Coppa Italia.

In difesa accanto a Gila è stato provato Marusic. A centrocampo ancora fuori Vecino, con Luis Alberto e Guendouzi certi del posto. Rovella e Cataldi in ballottaggio per la regia. Davanti con Immobile ci sarà il rientrante Zaccagni. Pedro e Felipe Anderson si giocano l’ultima maglia.