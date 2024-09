Allenamento Lazio, out Castellanos e Gigot: Baroni pensa alle mosse anti-Fiorentina. Il REPORT completo

In casa Lazio si pensa a diverse mosse a sorpresa per inaugurare la prima settimana con i tre impegni ravvicinati. La prima potrebbe essere quella di Castrovilli a centrocampo al posto di Rovella. Out Gigot e Taty come annunciato dal tecnico.

La trequarti sembrerebbe: Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Dia vicino alla punta che dovrebbe essere Noslin in sostituzione a Taty. I dubbi del mister riguardano ogni reparto, i turnover potrebbero coinvolgere Romagnoli con al centro la coppia Patric-Gila. Sulle fasce Lazzari e Tavares più di Marusic e Pellegrini.